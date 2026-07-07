Двом затриманим повідомили про підозру в умисному вбивстві Анастасії Березовської, яку підозрювали у замаху на вбивство родини підсанкційного бізнесмена з Дніпра Вадима Єрмолаєва.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Убивство Березовської: затриманим оголосили підозри

– Їм інкримінують умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб – п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України. За даними слідства, підозрювані вчинили вбивство Березовської після її повернення до України автобусом, – йдеться у повідомленні.

7 липня стало відомо, що Анастасію Березовську, яку підозрювали у замаху на вбивство родини в Монако, знайшли мертвою.

Зараз дивляться

Як встановили українські правоохоронці, 1 липня 2026 року жінка повернулася в Україну після замаху на родину Єрмолаєва, який стався в Монако 29 червня.

Наступного дня правоохоронці Монако оголосили її у міжнародний розшук за підозрою у причетності до цього злочину.

Під час розслідування українські правоохоронці встановили коло її контактів і маршрути пересування після повернення в Україну.

Зокрема, перевіряли двох чоловіків – колишнього співробітника правоохоронних органів та чинного співробітника ГУР МОУ.

За даними слідства, обидва раніше неодноразово переказували кошти на криптовалютні та банківські рахунки Березовської.

Саме з цієї причини їх перевіряли на можливу причетність до замаху на вбивство в Монако.

Під час проведення невідкладних слідчих дій один із фігурантів повідомив про вбивство Березовської та вказав на участь у злочині іншого підозрюваного.

За його показами правоохоронці провели слідчий експеримент, у результаті якого встановили місце, де перебувало тіло загиблої.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Усю наявну інформацію українські правоохоронці передали слідчим органам Князівства Монако.

Офіс генерального прокурора повідомив, що перебуває у тісній взаємодії з правоохоронними органами Князівства.

Також правоохоронці встановлюють замовників та інших осіб, які можуть бути причетними до замаху на вбивство родини в Монако.

Що відомо про замах на родину Єрмолаєва

Вадим Єрмолаєв є засновником торгово-виробничої корпорації Алеф та одним із найбільших забудовників Дніпра.

Раніше він регулярно входив до переліку 100 найбагатших людей України за версією Forbes.

У 2019 році Єрмолаєв відмовився від українського громадянства на користь громадянства Кіпру.

Щонайменше з 2021 року він проживає у князівстві Монако. З грудня 2023 року бізнесмен перебуває під санкціями України через підприємницьку діяльність в окупованому Криму.

Внаслідок вибуху, в організації якого підозрювали Березовську, постраждали сам Єрмолаєв, його супутниця та 13-річний син.

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