Замах у Монако: затриманим у справі про вбивство Березовської оголосили підозру
- Двом затриманим повідомили про підозру у вбивстві Анастасії Березовської.
- Березовську підозрювали у замаху на вбивство родини підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.
- За версією слідства, її вбили після її повернення до України автобусом.
Двом затриманим повідомили про підозру в умисному вбивстві Анастасії Березовської, яку підозрювали у замаху на вбивство родини підсанкційного бізнесмена з Дніпра Вадима Єрмолаєва.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Убивство Березовської: затриманим оголосили підозри
– Їм інкримінують умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб – п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України. За даними слідства, підозрювані вчинили вбивство Березовської після її повернення до України автобусом, – йдеться у повідомленні.
7 липня стало відомо, що Анастасію Березовську, яку підозрювали у замаху на вбивство родини в Монако, знайшли мертвою.
Як встановили українські правоохоронці, 1 липня 2026 року жінка повернулася в Україну після замаху на родину Єрмолаєва, який стався в Монако 29 червня.
Наступного дня правоохоронці Монако оголосили її у міжнародний розшук за підозрою у причетності до цього злочину.
Під час розслідування українські правоохоронці встановили коло її контактів і маршрути пересування після повернення в Україну.
Зокрема, перевіряли двох чоловіків – колишнього співробітника правоохоронних органів та чинного співробітника ГУР МОУ.
За даними слідства, обидва раніше неодноразово переказували кошти на криптовалютні та банківські рахунки Березовської.
Саме з цієї причини їх перевіряли на можливу причетність до замаху на вбивство в Монако.
Під час проведення невідкладних слідчих дій один із фігурантів повідомив про вбивство Березовської та вказав на участь у злочині іншого підозрюваного.
За його показами правоохоронці провели слідчий експеримент, у результаті якого встановили місце, де перебувало тіло загиблої.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді безальтернативного тримання під вартою.
Усю наявну інформацію українські правоохоронці передали слідчим органам Князівства Монако.
Офіс генерального прокурора повідомив, що перебуває у тісній взаємодії з правоохоронними органами Князівства.
Також правоохоронці встановлюють замовників та інших осіб, які можуть бути причетними до замаху на вбивство родини в Монако.
Що відомо про замах на родину Єрмолаєва
Вадим Єрмолаєв є засновником торгово-виробничої корпорації Алеф та одним із найбільших забудовників Дніпра.
Раніше він регулярно входив до переліку 100 найбагатших людей України за версією Forbes.
У 2019 році Єрмолаєв відмовився від українського громадянства на користь громадянства Кіпру.
Щонайменше з 2021 року він проживає у князівстві Монако. З грудня 2023 року бізнесмен перебуває під санкціями України через підприємницьку діяльність в окупованому Криму.
Внаслідок вибуху, в організації якого підозрювали Березовську, постраждали сам Єрмолаєв, його супутниця та 13-річний син.