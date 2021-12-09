У Чернігівській області зафіксували землетрус

7 грудня на території Чернігівської області зафіксовано землетрус. За шкалою Ріхтера магнітуда землетрусу становить 3,4 бала.

Епіцентр землетрусу розташований у Корюківському районі, на північ від селища Холми, на глибині 10 км.

Землетрус у Чернігівській області 7 грудня відносять до ледве відчутних. Його можуть відчути лише окремі люди, які перебувають в середині приміщення у спокійному стані, особливо на верхніх поверхах.

Час у джерелі – 16:45:28. У Державному космічному агенстві просять людей, які відчули землетрус, поділитися інформацією.

9 листопада землетрус стався в Івано-Франківській області. Його епіцентр був розташований у Надвірнянському районі. Магнітуда землетрусу становила 2,3 бала за шкалою Ріхтера.

18 жовтня підземні поштовхи зафіксували у Закарпатській області. Землетрус стався о 02.20 на південний захід від населеного пункту Берегове на глибині 5 км. Магнітуда – 2,5 за шкалою Ріхтера.

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Джерело: Державне космічне агенство України