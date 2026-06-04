Кабмін розширив перелік медиків, які можуть отримати 200 тис. грн виплати
- Кабінет міністрів розширив програму одноразової допомоги у 200 тис. гре для молодих лікарів, які готові відпрацювати мінімум три роки у громадах із дефіцитом кадрів.
- Крім того, уряд до кінця 2026 року продовжив додаткове фінансування зарплатних фондів для медзакладів, що надають спеціалізовану допомогу в зонах активних бойових дій.
Кабінет міністрів України розширив перелік молодих лікарів, які можуть отримати від держави 200 тис. грн адресної допомоги під час працевлаштування.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
200 тис. грн для молодих лікарів
За інформацією Свириденко, одноразова виплата доступна випускникам медичних спеціальностей які закінчили інтернатуру в державних закладах і працевлаштувалися щонайменше на три роки.
Головна умова – працевлаштування в державні чи комунальні лікарні тих громад, де найбільше бракує медичних працівників.
Як зазначила прем’єр-міністерка, раніше програма поширювалася на випускників, які розпочали роботу на територіях активних бойових дій та в сільській місцевості.
Але тепер таку виплату можуть отримати молоді лікарі, які працевлаштувалися до закладів охорони здоров’я на територіях можливих бойових дій. Це не стосується Київської області та міст обласного значення – Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Харкова і Чернігова.
За словами Свириденко, рішення спрямоване на посилення спроможності медичної системи, щоб забезпезпечити закладів охорони здоров’я необхідними лікарями.
Медики на територіях бойових дій отримають доплати
Протягом другої половини 2026 року медичні заклади, які надають спеціалізовану допомогу в зонах активних бойових дій, щомісяця матимуть додаткове фінансування для виплати заробітних плат працівникам.
Як розповіла Юлія Свириденко, дія цієї програми мала завершитися 30 червня, однак Кабінет міністрів продовжив її до кінця року.
За її словами, уряд застосовує кілька механізмів підтримки медичних закладів і лікарів, які працюють у прифронтових громадах та на територіях бойових дій.
Зокрема, медзаклади первинної ланки отримують на 20% більше грошей за кожну декларацію з пацієнтом. Водночас посилено фінансування екстреної меддопомоги.