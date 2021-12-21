У Чернігівській області обрали запобіжний захід 54-річному місцевому депутату, який збив на смерть велосипедиста у Бахмачі. Посадовець перебуватиме під вартою без права внесення застави.

Про це повідомив керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василина на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Бахмацький районний суд підтримав клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу депутату місцевої ради, який спровокував смертельну автокатастрофу у стані алкогольного сп’яніння.

Цей факт з’ясували після проведення відповідних експертиз. Посадовець відмовився від проведення медичного освідування, тому за рішенням суду у депутата примусово взяли зразки крові та сечі.

ДТП у Бахмачі

Ввечері 18 грудня сталася смертельна ДТП у Бахмачі. 54-річний депутат Чернігівської міської ради сів за кермо автомобіля Skoda Octavia у стані алкогольного сп’яніння.

Чиновник збив велосипедиста, який помер від численних травм дорогою до лікарні. Посадовець намагався поїхати з місця аварії, однак машина перекинулася у кювет.

Депутату загрожує тюремне ув’язнення терміном до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами. Наразі досудове розслідування продовжується.