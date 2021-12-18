Патрульна поліція Києва оголосила про пошуки очевидців та винуватця ДТП за участю 11 автомобілів на вулиці Вишгородській.

Як уточнюється, 17 грудня близько 23.00 невідомий, перебуваючи за кермом Toyota Camry, вчинив ДТП, після чого втік з місця події, покинувши свій автомобіль.

За попередніми даними, він рухався з боку площі Тараса Шевченка у бік проспекту Правди.

Там він пошкодив вісім автомобілів, припаркованих з обох боків дороги.

Toyota Highlander;

Ford Transit;

Range Rover;

Mitsubishi Outlander;

Mazda Tribute;

Toyota Land Cruiser Prado;

Nissan Rogue;

Kia Rio.

Після цього Toyota Camry зіткнувся ще з двома автомобілями, що рухалися дорогою.

Це були BMW 320 та службовий Renault Master.