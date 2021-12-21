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На Волині позашляховик протаранив мікроавтобус – троє дітей у реанімації

Валентина Летяк редакторка стрічки
ДТП на Волині

На трасі поблизу села Верба Володимир-Волинського району Волинської області позашляховик Mitsubishi Pajero врізався у мікроавтобус Volkswagen Transporter T5.

Внаслідок ДТП постраждав 45-річний водій позашляховика та четверо його пасажирів, серед них діти 11, 14 та 16 років. Усі вони – жителі Львова.

Травми отримали також водій Volkswagen та двоє пасажирів транспортного засобу.

Усіх постраждалих, окрім водія  Mitsubishi, госпіталізували до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

ДТП на Волині

Того ж дня в одному з сіл Ковельського району Fiat Scudo збив 60-річну пенсіонерку, яка переходила дорогу. Жінка загинула на місці.

Як з’ясувалося, 49-річний водій іномарки перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. У нього взяли біологічні зразки для проведення відповідної експертизи, а автомобіль вилучили.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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