У Києві сталася масштабна ДТП – зіткнулися п’ять автомобілів

Сьогодні, 19 грудня, у Києві на ділянці Варшавської траси зіткнулися п’ять автомобілів, уламки яких розкидало по дорозі. В аварії постраждало троє людей.

ДТП сталася через водія автомобіля Audi, який виїхав на зустрічну смугу.

– Водій автомобіля Audi не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, в наслідок чого зіткнулося п’ять автомобілів. Наразі є троє постраждалих. Двоє постраждалих з автомобіля Audi та один з автомобіля KIA, — розповіла прес-офіцер Святошинського управління поліції ГУНП у Києві Тетяна Мельник.

За її словами, на місці працює слідчо-оперативна група головного управління з розслідування ДТП.

Ввечері 17 грудня у Кривому Розі сталася ДТП за участю прокурора. Чоловік за кермом Lexus із одеськими номерами на повній швидкості влетів у зупинку громадського транспорту.

Інцидент стався на вулиці Купріна. В момент ДТП поблизу зупинки людей не було, тому обійшлося без постраждалих.