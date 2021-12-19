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У Києві сталася масштабна ДТП – зіткнулися п’ять автомобілів

Абрамова Юлія редакторка стрічки
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Сьогодні, 19 грудня, у Києві на ділянці Варшавської траси зіткнулися п’ять автомобілів, уламки яких розкидало по дорозі. В аварії постраждало троє людей.

ДТП сталася через водія автомобіля Audi, який виїхав на зустрічну смугу.

– Водій автомобіля Audi не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, в наслідок чого зіткнулося п’ять автомобілів. Наразі є троє постраждалих. Двоє постраждалих з автомобіля Audi та один з автомобіля KIA, — розповіла прес-офіцер Святошинського управління поліції ГУНП у Києві Тетяна Мельник.

За її словами, на місці працює слідчо-оперативна група головного управління з розслідування ДТП.

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Ввечері 17 грудня у Кривому Розі сталася ДТП за участю прокурора. Чоловік за кермом Lexus із одеськими номерами на повній швидкості влетів у зупинку громадського транспорту.

Інцидент стався на вулиці Купріна. В момент ДТП поблизу зупинки людей не було, тому обійшлося без постраждалих.

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