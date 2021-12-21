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Факты / Происшествия

На Волыни внедорожник протаранил микроавтобус – трое детей в реанимации

Валентина Летяк редактор ленты
ДТП на Волині

На трассе у села Верба Владимир-Волынского района Волынской области внедорожник Mitsubishi Pajero врезался в микроавтобус Volkswagen Transporter T5.

В результате ДТП пострадал 45-летний водитель внедорожника и четверо его пассажиров, среди них дети 11, 14 и 16 лет. Все они – жители Львова.

Травмы получили также водитель Volkswagen и два пассажира транспортного средства.

Всех пострадавших, кроме водителя Mitsubishi, госпитализировали в больницу.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

ДТП на Волині

В тот же день в одном из сел Ковельского  района Fiat Scudo сбил 60-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу. Женщина погибла на месте.

Как выяснилось, 49-летний водитель иномарки находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. У него взяли биологические образцы для проведения соответствующей экспертизы, а автомобиль изъяли.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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