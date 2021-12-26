Багатодітна родина у лікарні: вибух на Львівщині зруйнував сільський будинок

Вибух газу у Львівській області вщент зруйнував будинок, де мешкала багатодітна родина. Батько, матір та троє їхніх дітей перебувають у лікарні.

Інцидент стався у селі Ниновичі Червоноградського району. На момент вибуху уся родина снідала вдома.

Раптовий вибух почуло майже все село. До приїзду рятувальників небайдужі сусіди допомогли вибратись постраждалим зі зруйнованого будинку.

З опіками різної важкості госпіталізували 11-річну дівчинку, хлопців 19 та 20 років та їхніх батьків, 43-річну жінку та 47-річного чоловіка. Вони перебувають у Червоноградській міській лікарні.

За попередніми висновками ДСНС, у дерев’яному приватному житловому будинку стався вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України. Всі обставини вибуху встановлюються.