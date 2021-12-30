Спиртне, образи і побої матері: харківський підліток поскаржився на рідного батька

У Харкові підліток поширив у соцмережах факти домашнього насильства у власній родині. Його рідний батько зловживає алкоголем, підвищує голос та лупцює його разом із матір’ю.

Хлопець звернувся до усіх небайдужих харків’ян, аби знайти вирішення проблеми.

– Мій батько… на постійній основі знущається з мене і моєї мами. Ми терпимо постійні образи, докори, наклеп, погрози. Нанесення тілесних ушкоджень моїй мамі: перелом носа, перелом ноги, численні синці та забої.

Він заявив, що декілька днів тому батько побив матір кулаками по голові, однак поліцейські не вжили жодних заходів щодо п’ятного чоловіка.

– Вони (поліція – Ред.) просто провели бесіду і пригрозили мені терміном, якщо я під час захисту якось завдам йому шкоди. Судмедекспертиза відмовилася знімати побої, тому як відсутні синці, майже вся опухла ліва частина обличчя була просто “непомічена”, за їхніми словами, жодних побоїв немає, експертизу складати немає з чого, – поскаржився хлопець.

Свої слова підліток підкріпив серією відео, на яких помітні ознаки домашнього насильства. П’яний батько спілкується із сином виключно за допомогою нецензурних слів.

Своє звернення хлопець завершив тим, що шукатиме адміністративно-правової допомоги. У коментарях небайдужі підписники висловили йому співчуття та почали ділитися контактами адвокатів та правозахисників.

Чимало з них порадили підлітку переїхати від батьків або вмовити матір подати на розлучення.