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Врятували понад 600 дітей: на Дніпропетровщині у ліцеї сталася пожежа під час уроків

Юля Захарченко редакторка стрічки
Врятували понад 600 дітей: на Дніпропетровщині у ліцеї сталася пожежа під час уроків

У Першотравенську спалахнув вогонь у будівлі місцевого триповерхового ліцею, в якому навчалися діти. Працівники навчального закладу вивели учнів на вулицю, щоб вони не постраждали.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, пожежа сталася у Першотравенському ліцеї №2, розташованому на вулиці Ювілейній. Полум’я розгорілося, коли тривало навчання.

Керівники та працівники закладу почали евакуювати учнів з ліцею до прибуття рятувальників. Загалом на свіже повітря вивели 636 дітей та 54 працівників.

Вогонь спалахнув у підсобному приміщенні на нульовому поверсі будівлі. Дим встиг розповсюдитися на перший поверх ліцею.

Полум’я пошкодило шкільний інвентар та внутрішнє облицювання стін підсобки. Загальна площа пожежі становила близько 20 кв. м.

На щастя, ніхто з учнів чи працівників навчального закладу не постраждав. Для ліквідації вогню залучили 10 рятувальників та три одиниці техніки.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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