Зарізав на очах друзів: на Тернопільщині чоловік отримав довічне за вбивство колишньої

У Тернопільській області 34-річний чоловік отримав довічне ув’язнення за вбивство своєї колишньої дівчини, якій було лише 19 років. Апеляційний та Верховний суд України залишили вирок без змін.

Інцидент ставсяу селі Воля Теребовлянського району. Слідство встановило, що стосунки між ними розпочалися ще тоді, коли дівчина була неповнолітньою.

Закінчивши школу, дівчина поїхала навчатися до Тернополя: тоді вона перестала спілкуватися з 34-річним чоловіком, однак він продовжував стежити за колишньою у соцмережах.

В ніч на 14 вересня 2019 року він розшукав 19-річну дівчину, яка відпочивала разом із друзями. Коли дівчата залишилися наодинці, він підбіг до своєї колишньої і з криками почав бити її по обличчю кулаком.

Відразу після цього нападник дістав ножа і наніс дівчині більше 20 ударів. На крики збіглися хлопці, що також відпочивали у компанії: коли один із них намагався заступитися за подругу, 34-річний чоловік також поранив його ножем.

Покинувши закривавлену дівчину на землі, чоловік втік. Згодом з’ясувалося, що він поліції він переховувався у лісі поблизу свого дому.

Перелякані друзі негайно викликали швидку допомогу, однак від отриманих поранень 19-річна дівчина померла у кареті швидкої.

Кримінальне провадження було відкрито за п.4 ч.2 та ч.1 ст. 115 КК України. Йдеться про умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю.

Незважаючи на свідків та результатів експертиз, на суді 34-річний чоловік категорично заперечував свою провину. За розправу над колишньою дівчиною решту життя він проведе у в’язниці.