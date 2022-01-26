У Києві на вулиці Борщагівській Porshe збив 26-річного чоловіка, який рухався на моноколесі.

Про це правоохоронцям стало відомо завдяки відео, яке розповсюдили у соцмережах.

Патрульна поліція повідомила, що наступного дня після того, що сталося, розшукала 26-річного потерпілого і взяла у нього свідчення щодо ситуації.

– Сьогодні інспектори з відділу розшуку та обробки матеріалів ДТП виявили автомобіль Porshe білого кольору з характерними для ДТП пошкодженнями передньої частини на вулиці Воздвиженській, – йдеться у повідомленні.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин.