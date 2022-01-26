В Киеве на улице Борщаговской автомобиль Porshe сбил 26-летнего мужчину, двигавшегося на моноколесе.

Об этом правоохранителям стало известно благодаря видео, которое было распространено в соцсетях.

Патрульная полиция сообщила, что на следующий день после произошедшего разыскала 26-летнего потерпевшего и взяла у него показания по ситуации.

– Сегодня инспекторы из отдела розыска и обработки материалов ДТП обнаружили автомобиль Porshe белого цвета с характерными для ДТП повреждениями передней части по улице Воздвиженской, – говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств произошедшего.