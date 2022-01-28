Роздягнув і знімав на відео: 18-річного вожатого судитимуть за розбещення дівчинки

У Запорізькій області судитимуть 18-річного хлопця, підозрюваного у розбещенні десятирічної дівчинки. Йому загрожує до восьми років за ґратами.

Інцидент стався у серпні минулого року в одному із дитячих таборів Бердянська, де 18-річний хлопець працював вожатим.

Як розповіла правоохоронцям матір постраждалої, вранці 12 серпня хлопець без дозволу увійшов до кімнати, де разом із її донькою жили ще три дівчинки.

Вихованці табору ще спали, тож вожатий підійшов до ліжка 10-річної дівчинки. Він повністю роздягнув дівчинку і торкався руками її статевих органів. Усе, що відбувалося, хлопець знімав на свій телефон.

Вже наступного дня горе-вожатого затримала поліція. Ним виявився 18-річний студент одного зі столичних університетів, родом із Київщини.

Кримінальне провадження було відкрито за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) КК України. Досудове розслідування тривало впродовж п’яти місяців.

Наразі прокурори скерували обвинувальний акт до суду, який розгляне справу по суті. Якщо вину вожатого буде доведено, йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Джерело: Запорізька обласна прокуратура