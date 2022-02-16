Показував статевий орган у ліфті: киянина засудили за розбещення дев’ятирічних дівчаток

У Києві перед судом постав 50-річний чоловік, який вчинив розпусні дії щодо двох дев’ятирічних дівчаток. Наступні п’ять років він проведе у в’язниці.

Інцидент стався в Оболонському районі столиці наприкінці липня минулого року.

Слідчі встановили, що того дня двох маленьких дівчаток перепинив незнайомець, коли ті заходили до ліфту свого під’їзду.

Чоловік завіз їх на останній поверх, де під тиском погроз примусив повністю роздягнутися.

Після цього він демонстрував дітям свій статевий орган, а все, що відбувається, фотографував на свій телефон.

Відпускаючи скривджених дівчаток додому, педофіл відібрав у них гроші та продукти.

Що кажуть у поліції

Кримінальне провадження було відкрито за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) ч. 1 ст. 186 (Грабіж) КК України.

Педофіла розшукали і затримали менш ніж за добу після скоєння злочину: ним виявився 50-річний киянин.

Оболонський районний суд столиці визнав його винним і призначив покарання у вигляді п’яти з половиною років позбавлення волі.