Показывал половой орган в лифте: киевлянина осудили за растление девятилетних девочек

В Киеве перед судом предстал 50-летний мужчина, совершивший развратные действия в отношении двух девятилетних девочек. Следующие пять лет он проведет в тюрьме.

Инцидент произошел в Оболонском районе столицы в конце июля прошлого года.

Следователи установили, что в тот день двух маленьких девочек прервал незнакомец, когда они заходили в лифт своего подъезда.

Мужчина завез их на последний этаж, где под давлением угроз заставил полностью раздеться.

После этого он демонстрировал детям свой половой орган, а все происходящее фотографировал на свой телефон.

Отпуская обиженных девочек домой, педофил отнял у них деньги и продукты.

Что говорят в полиции

Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) ч. 1 ст. 186 (Грабёж) УК Украины.

Педофила разыскали и задержали менее чем через сутки после совершения преступления: им оказался 50-летний киевлянин.

Оболонский районный суд столицы признал его виновным и назначил наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы.