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На Донбасі від осколкового поранення загинув військовий

Марта Бондаренко редакторка стрічки
На Донбасі від осколкового поранення загинув військовий

Станом на 9.00 з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 16 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Так, бойовики гатили із 122-мм артилерійських систем, 120-мм і 82-мм мінометів та гранатометів різних систем.

Внаслідок обстрілу один український воїн отримав осколкове поранення несумісне з життям.

Як зазначають у штабі ООС, окупанти продовжують вести артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщують свої артилерійські системи поблизу житлових будинків.

Так бойовики намагаються змусити українських військових відкривати вогонь у відповідь, щоб потім звинуватити Збройні сили в обстрілах мирних мешканців.

– Наголошуємо, що Об’єднані сили не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права, – йдеться у повідомленні штабу ООС.

Раніше повідомлялося, що в останні дні бойовики понад 100 разів порушували режим припинення вогню, обстрілявши позиції Збройних сил та цивільного населення. Снаряди окупантів влучили у дитячий садочок, ліцей, залізничну станцію та інші об’єкти у Луганській області.

Своєю чергою президент Володимир Путін підписав указ за яким закликав росіян із запасу на військові збори.

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Фото: ЗСУ

Джерело: Штаб ООС

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