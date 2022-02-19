По состоянию на 9:00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 16 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Так, боевики изготавливали из 122-мм артиллерийских систем, 120-мм и 82-мм минометов и гранатометов разных систем.

В результате обстрела один украинский воин получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.

Как отмечают в штабе ООС, оккупанты продолжают вести артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещают свои артиллерийские системы вблизи жилых домов.

Так боевики пытаются заставить украинских военных открывать ответный огонь, чтобы потом обвинить Вооруженные силы в обстрелах мирных жителей.

— Отмечаем, что Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы Международного гуманитарного права, — говорится в сообщении штаба ООС.

Ранее сообщалось, что в последние дни боевики более 100 раз нарушали режим прекращения огня, обстреляв позиции Вооруженных Сил и гражданского населения. Снаряды кафиров попали в детский сад, лицей, железнодорожную станцию и другие объекты в Луганской области.

В свою очередь президент Владимир Путин подписал указ, по которому призвал россиян из запаса на военные сборы.

Фото: ВСУ