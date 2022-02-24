Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

Пожежі та артобстріли на складах: оперативна інформація від ДСНС

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Пожежі та артобстріли на складах: оперативна інформація від ДСНС

Сьогодні, 24 лютого, російські окупанти здійснили кілька обстрілів військової інфраструктури по всій Україні.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Так, у Хмельницькій області внаслідок артобстрілу сталося загорання складу ПММ військової частини с. Старокостянтинів. Крім того, у Хмельницькому зафіксовано влучання в злітну смугу військового аеродрому.

У Дніпропетровській області у місті Краснопілля та Марганець – пожежа на військових складах.

У місті Маріуполь внаслідок обстрілів загорілося сім приватних житлових будинків. Зафіксовано влучання снаряду на аеродром Краматорська.

Також зафіксовані пожежі у військових частинах міста Тульчин та села Бохан (обидва – Вінницька область), також горить військова частина поблизу Броварів.

Ворог захопив села Городище та Мілове Луганської області.

Джерело: ДСНС

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка