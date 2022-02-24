Сегодня, 24 февраля, российские кафиры совершили несколько обстрелов военной инфраструктуры по всей Украине.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Так, в Хмельницкой области в результате артобстрела произошло возгорание состава ГСМ воинской части с. Староконстантинов. Кроме того, в Хмельницком зафиксировано попадание во взлетную полосу военного аэродрома.
В Днепропетровской области в городе Краснополье и Марганец – пожар на военных складах.
В городе Мариуполь в результате обстрелов загорелось семь частных жилых домов. Зафиксировано попадание снаряда на Краматорский аэродром.
Также зафиксированы пожары в военных частях города Тульчин и села Бохан (оба — Винницкая область), также горит военная часть вблизи Броваров.
Враг захватил села Городище и Милово Луганской области.