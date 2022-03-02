У Києві сильний вибух пролунав у районі залізничного вокзалу. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що вибух стався у районі підземного переходу – між Південним вокзалом та готелем Ibis.

За даними Укрзалізниці, окупанти завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу, де триває евакуація тисяч українських жінок і дітей. Будівля вокзалу встояла і зазнала незначних ушкоджень.

Снаряд вдарив поблизу готелю Ibis. Рух поїздів продовжується. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

За словами Геращенка, ударом ракети в районі залізничного вокзалу розірвало велику теплотрасу. Через це частина Києва може залишитись без опалення.