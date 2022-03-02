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У Києві сильний вибух пролунав у районі залізничного вокзалу

Людмила Богданова редакторка стрічки
У Києві сильний вибух пролунав у районі залізничного вокзалу

У Києві сильний вибух пролунав у районі залізничного вокзалу. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що вибух стався у районі підземного переходу – між Південним вокзалом та готелем Ibis.

За даними Укрзалізниці, окупанти завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу, де триває евакуація тисяч українських жінок і дітей. Будівля вокзалу встояла і зазнала незначних ушкоджень.

Снаряд вдарив поблизу готелю Ibis. Рух поїздів продовжується. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

За словами Геращенка, ударом ракети в районі залізничного вокзалу розірвало велику теплотрасу. Через це частина Києва може залишитись без опалення.

 

Фото: УНІАН

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