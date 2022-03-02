В Киеве сильный взрыв прогремел в районе железнодорожного вокзала. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что взрыв произошел в районе подземного перехода между Южным вокзалом и гостиницей Ibis.

По данным Укрзализныци, кафиры нанесли авиационный удар по Южному железнодорожному вокзалу, где продолжается эвакуация тысяч украинских женщин и детей. Здание вокзала устояло и получило незначительные повреждения.

Снаряд ударил вблизи отеля Ibis. Движение поездов продолжается. Информация о пострадавших уточняется.

По словам Геращенко, ударом ракеты в районе железнодорожного вокзала разорвало большую теплотрассу. Поэтому часть Киева может остаться без отопления.