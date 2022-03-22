Чернігів на межі можливостей для виживання, околиці міста розбомблені – Денісова

Околиці Чернігова розбомблені військами РФ повністю, а передмістя — на 60%. З міста виїхала половина населення, а з близько 130 тис. тих, хто залишився, багато хворих та немічних. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

У Чернігові відсутня електроенергія та немає води. Снігу майже не залишилося, воду немає з чого топити, джерельних запасів не вистачає. Неможливо також забезпечити логістику постачання через постійні обстріли.

Вона зазначила, що наразі воду накачують за допомогою генераторів. Потім її адресно постачають у різні мікрорайони міста.

— Працівники водоканалу героїчно працюють під обстрілами, доставляють воду в мікрорайони міста та на об’єкти критичної інфраструктури, це лікарні, ТЕЦ та інше. Аби збільшити поставку води, місту потрібні додаткові баки, – проінформувала Денісова.

В усьому місті немає світла, а газ – дуже вибірково. Полагодити все це неможливо через постійні обстріли. Більшість чернігівців, які залишилися, пристосувалися готувати їжу на багаттях у своїх дворах під постійними обстрілами.

Через критичне руйнування інфраструктури для ремонту електро-, тепло мереж місту необхідні запасні частини, інструменти, комплекти для експлуатації та ремонту обладнання.

— Виїзди з Чернігова у бік Києва заміновані. Хто ризикує виїжджати – “лісовими стежками”. Ними ж поки що з труднощами доставляють гуманітарну допомогу. Після потепління на вулиці ці стежки розмиє. Місто залишиться в абсолютній блокаді, – повідомила омбудсмен.

Катування російськими бойовиками мирного населення є нічим іншим як геноцидом українського народу відповідно до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. Дії росіян щодо винищення мирних міст є грубим порушенням Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

Вона звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста вжити всіх можливих заходів для відкриття на території України безпечних гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення з районів активних бойових дій та окупації. А також попросила країни-члени НАТО закрити небо над Україною.

Джерело: Людмила Денісова