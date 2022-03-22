Ситуація не зазнала значних змін. Це я про інфраструктурну картинку по області і по розстановці сил супротивника. Але наші ЗСУ продовжують нищити техніку і живу силу російської армії. Перемога за нами і дуже скоро.

Про це заявив у соціальній мережі Telegram голова чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Він зазначив, що наразі місто Чернігів без електроенергії, а відповідно без водопостачання. Чаус попросив мешканців не писати про відсутність світла, адже служби зараз працюють і роблять все, що необхідно виконувати в цих умовах.

— Дуже багато поривів. Багато проблемних питань. Працюють служби майже цілодобово. Тому, будь ласка, майте терпіння. Ми знаходимося в стані війни, – зазначив він.

Голова ОВА проінформував про зустріч із волонтерами, з якими була розмова щодо того, щоб якомога швидше налагодили постачання води і їжі у місця, куди рідко доїжджає допомога.

Він пояснив це тим, що люди в підвалах розміщувалися хаотично, а відтак якісь об’єкти залишилася поза увагою. Чаус висловив упевненість, що найближчим часом ситуація врегулюється.

Джерело: В’ячеслав Чаус