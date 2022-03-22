Чернигов на грани возможностей для выживания, окрестности города разбомблены — Денисова

Окрестности Чернигова разбомблены войсками РФ полностью, а пригород – на 60%. Из города выехала половина населения, а из около 130 тыс. оставшихся много больных и немощных. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

В Чернигове отсутствует электроэнергия и нет воды. Снега почти не осталось, воду не из чего топить, источниковых запасов не хватает. Невозможно также обеспечить логистику поставок из-за постоянных обстрелов.

Она отметила, что на данный момент воду закачивают с помощью генераторов. Затем ее адресно поставляют в разные микрорайоны города.

— Работники водоканала героически работают под обстрелами, доставляют воду в микрорайоны города и объекты критической инфраструктуры, это больницы, ТЭЦ и другое. Чтобы увеличить поставку воды, городу нужны дополнительные баки, – проинформировала Денисова.

Во всем городе нет света, а газ очень выборочно. Починить все это невозможно из-за постоянных обстрелов. Большинство оставшихся черниговцев приспособились готовить еду на кострах в своих дворах под постоянными обстрелами.

Из-за критического разрушения инфраструктуры для ремонта электро-, теплосетей городу необходимы запасные части, инструменты, комплекты для эксплуатации и ремонта оборудования.

— Выезды из Чернигова в сторону Киева заминированы. Кто рискует выезжать – “лесными тропами”. Ими пока с трудом доставляют гуманитарную помощь. После потепления на улице эти тропы размоются. Город останется в абсолютной блокаде, – сообщила омбудсмен.

Пытки российскими боевиками мирного населения являются ничем иным как геноцидом украинского народа в соответствии с Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Действия россиян по уничтожению мирных городов являются грубым нарушением Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

Она обратилась в Международный комитет Красного Креста принять все возможные меры для открытия на территории Украины безопасных гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения из районов активных боевых действий и оккупации. А также попросила страны-члены НАТО закрыть небо над Украиной.

Источник: Людмила Денисова