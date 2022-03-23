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У Рубіжному ворог обстріляв багатоповерхівку, загинули дві дитини

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Рубіжному ворог обстріляв багатоповерхівку, загинули дві дитини

Вчора ввечері російський ворог обстріляв місто Рубіжне, що на Луганщині. Снаряд влучив у багатоповерхівку.

Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

Саме ввечері російська армія посилила обстріли. Близько 20.00 ворог вдарив по багатоповерхівці, снаряд розірвався на п’ятому поверсі.

Рятувальники знайшли тіла трьох загиблих, двоє з яких – діти.

За словами голови обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, окупанти продовжують поступове знищення інфраструктури Луганщини.

– При цьому, останніми днями росіяни б’ють по наших підприємствах прицільно, майже безпомилково. Тому будьте дуже уважними: якщо зустрічаєте на вулиці людину, схожу на навідника чи коригувальника, – повідомляйте в поліцію або військовим. Ваша сміливість врятує життя багатьох, – наголосив Сергій Гайдай.

Вчора ввечері від ворожого вогню загорілися підприємство і навчальний заклад у Рубіжному. Рятувальники продовжували гасити полум’я на нафтопереробному заводі в Лисичанську.


Крім того, пожежі виникли у п’ятьох житлових будинках у Кремінній та у трьох у Рубіжному.

Фото: Луганська ОВА

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