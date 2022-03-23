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Факты / Происшествия

В Рубежном враг обстрелял многоэтажку, погибли два ребенка

Марта Бондаренко редактор ленты
В Рубежном враг обстрелял многоэтажку, погибли два ребенка

Вчера вечером русский враг обстрелял город Рубежное Луганской области. Снаряд попал в многоэтажку.

Об этом сообщает Луганская областная военная администрация.

Именно вечером российская армия усилила обстрелы. Около 20.00 враг обстрелял многоэтажку, снаряд разорвался на пятом этаже.

Спасатели обнаружили тела троих погибших, двое из которых — дети.

По словам главы областной военной администрации Сергея Гайдая, оккупанты продолжают постепенное уничтожение инфраструктуры Луганской области.

– При этом, в последние дни россияне бьют по нашим предприятиям прицельно, почти безошибочно. Поэтому будьте очень внимательны: если встречаете на улице человека, похожего на наводчика или корректировщика, – сообщайте в полицию или военным. Ваша смелость спасет жизнь многих, – подчеркнул Сергей Гайдай.

Вчера вечером от вражеского огня загорелось предприятие и учебное заведение в Рубежном. Спасатели продолжали тушить пламя на нефтеперерабатывающем заводе в Лисичанске.

Кроме того, пожары возникли в пяти жилых домах в Кременной и трех в Рубежном.

Фото: Луганская ОВА

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