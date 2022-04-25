Сьогодні зранку, 25 квітня, російський ворог завдав ракетних ударів по залізничних вузлах у Центрі та на Заході України.

Про це повідомив голова Укрзалізниці Олександр Камишін.

За його словами, внаслідок ворожих ударів є травмовані, наразі усі деталі з’ясовують.

Крім того, щонайменше 16 пасажирських поїздів будуть затримані.

В Укрзалізниці повідомили, що у зв’язку з пошкодженням тягових підстанцій відсутня напруга в контактній мережі на дільницях у Вінницькій області, а саме: Шепетівка – Козятин, Жмеринка – Козятин, Козятин – Фастів.

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В УЗ повідомили, що наразі в дорозі затримуються наступні поїзди:

№86 Запоріжжя – Львів (+1 год 40 хв);

№174 Запоріжжя – Хмельницький (+1 год);

№87 Запоріжжя – Ковель (+1 год 35 хв);

№96 Рахів – Київ (+1 год);

№770 Кам’янець-Подільський – Київ (+1 год 10 хв);

№50 Трускавець – Київ (+ 4 год);

№56 Рахів – Київ (+ 3 год);

№21 Харків – Трускавець (+ 3 год);

№13 Солотвино – Київ (+ 2 год);

№130 Кременчук – Івано-Франківськ (+ 2 год);

№231 Дніпро – Львів (+ 3 год);

№45 Ужгород – Лозова (+ 32 хв);

774 Львів – Дарниця (+ 1 год 42 хв).

Інформація не остаточна – буде оновлюватися.

Раніше повідомлялося, що у Золочівському районі Львівщини сталися пожежі через ракетні обстріли.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 61 добу.