Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 61 день війни
Вбили Вбили
215 дітей
Поранили Поранили
>391 дитину
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Надзвичайні події

Ворог завдав ракетних ударів по п’яти залізничних станціях у Центрі та на Заході України

Марта Бондаренко редакторка стрічки
поїзд

Сьогодні зранку, 25 квітня, російський ворог завдав ракетних ударів по залізничних вузлах у Центрі та на Заході України.

Про це повідомив голова Укрзалізниці Олександр Камишін.

За його словами, внаслідок ворожих ударів є травмовані, наразі усі деталі з’ясовують.

Крім того, щонайменше 16 пасажирських поїздів будуть затримані.

В Укрзалізниці повідомили, що у зв’язку з пошкодженням тягових підстанцій відсутня напруга в контактній мережі на дільницях у Вінницькій області, а саме: Шепетівка – Козятин, Жмеринка – Козятин, Козятин – Фастів.

Related video

В УЗ повідомили, що наразі в дорозі затримуються наступні поїзди:

  • №86 Запоріжжя – Львів (+1 год 40 хв);
  • №174 Запоріжжя – Хмельницький (+1 год);
  • №87 Запоріжжя – Ковель (+1 год 35 хв);
  • №96 Рахів – Київ (+1 год);
  • №770 Кам’янець-Подільський – Київ (+1 год 10 хв);
  • №50 Трускавець – Київ (+ 4 год);
  • №56 Рахів – Київ (+ 3 год);
  • №21 Харків – Трускавець (+ 3 год);
  • №13 Солотвино – Київ (+ 2 год);
  • №130 Кременчук – Івано-Франківськ (+ 2 год);
  • №231 Дніпро – Львів (+ 3 год);
  • №45 Ужгород – Лозова (+ 32 хв);
  • 774 Львів – Дарниця (+ 1 год 42 хв).

Інформація не остаточна – буде оновлюватися.

Раніше повідомлялося, що у Золочівському районі Львівщини сталися пожежі через ракетні обстріли.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 61 добу.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка