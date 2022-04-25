Сьогодні зранку, 25 квітня, російський ворог завдав ракетних ударів по залізничних вузлах у Центрі та на Заході України.
Про це повідомив голова Укрзалізниці Олександр Камишін.
За його словами, внаслідок ворожих ударів є травмовані, наразі усі деталі з’ясовують.
Крім того, щонайменше 16 пасажирських поїздів будуть затримані.
В Укрзалізниці повідомили, що у зв’язку з пошкодженням тягових підстанцій відсутня напруга в контактній мережі на дільницях у Вінницькій області, а саме: Шепетівка – Козятин, Жмеринка – Козятин, Козятин – Фастів.
В УЗ повідомили, що наразі в дорозі затримуються наступні поїзди:
- №86 Запоріжжя – Львів (+1 год 40 хв);
- №174 Запоріжжя – Хмельницький (+1 год);
- №87 Запоріжжя – Ковель (+1 год 35 хв);
- №96 Рахів – Київ (+1 год);
- №770 Кам’янець-Подільський – Київ (+1 год 10 хв);
- №50 Трускавець – Київ (+ 4 год);
- №56 Рахів – Київ (+ 3 год);
- №21 Харків – Трускавець (+ 3 год);
- №13 Солотвино – Київ (+ 2 год);
- №130 Кременчук – Івано-Франківськ (+ 2 год);
- №231 Дніпро – Львів (+ 3 год);
- №45 Ужгород – Лозова (+ 32 хв);
- 774 Львів – Дарниця (+ 1 год 42 хв).
Інформація не остаточна – буде оновлюватися.
Раніше повідомлялося, що у Золочівському районі Львівщини сталися пожежі через ракетні обстріли.
Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 61 добу.