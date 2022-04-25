Ракетний обстріл Кременчука і друга Буча на Запоріжжі: що відбувається на 61-ту добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині становить понад 21 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Президент США Джо Байден заявив, що й надалі підтримуватиме Україну та українців.
– Через два місяці після того, як Путін здійснив неспровокований і невиправданий напад на Україну, Київ все ще стоїть. Президент Зеленський і його демократично обраний уряд залишаються при владі. Ми й надалі підтримуватимемо українців у їхній боротьбі за захист рідної землі – написав він.
Two months after Putin launched an unprovoked and unjustified attack on Ukraine, Kyiv still stands. President Zelenskyy and his democratically-elected government remain in power.
We will continue to support Ukrainians in their fight to defend their homeland.
— President Biden (@POTUS) April 24, 2022
Окупаційні війська обстріляли Полтавщину. П’ять російських ракет вдарили по об’єктах інфраструктури в області. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.
На Великдень, 24 квітня, російські війська обстріляли Чугуїв Харківської області. У результаті ворожої атаки загинув 59-річний чоловік, ще троє дістали поранення, зокрема 11-річна дитина.
Росія знову зірвала евакуацію людей з Маріуполя. Повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
– Росіяни не підтвердили режим припинення вогню. Ми вже не просимо, ми вимагаємо від ООН забезпечити режим припинення вогню і відкриття гуманітарного коридору і з Азовсталі, і з Маріуполя в цілому, – заявила вона в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен у Великдень побажав усім українцям швидкого встановлення миру.
We are inspired by the resilience of Orthodox Christians in Ukraine in the face of President Putin’s brutal war of aggression. We are continuing to support them and, today, we wish them and all others celebrating Easter hope and a swift return to peace. pic.twitter.com/a7Via170aP
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 24, 2022
Це буде перемога України та стратегічна поразка Росії. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс у розмові із журналісткою BBC Софі Раворт.
— Те, що ми бачили від наших українських партнерів, – це не що інше, як перемога на полі бою. Зараз вони (українці, – Ред.) виграють битву за Україну. І це не дивно, бо що вони борються наполегливо та рішуче, – сказав Прайс.
Українські морпіхи показали, гарну робота від розрахунку ПТРК Стугна-П. Російський танк Т-72 перетворили на металобрухт та продовжують “демілітаризовувати” російський рейх.