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Факти / Україна / Політика
Юля Захарченко |
Ракетний обстріл Кременчука і друга Буча на Запоріжжі: що відбувається на 61-ту добу війни в Україні (онлайн)

Ракетний обстріл Кременчука і друга Буча на Запоріжжі: що відбувається на 61-ту добу війни в Україні (онлайн)

Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Кількість знищених і поранених російських військових нині становить понад 21 тис.

Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.

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З початку З кінця
Пряма трансляція
23:47 - 24 квітня

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21:41 - 24 квітня

Президент США Джо Байден заявив, що й надалі підтримуватиме Україну та українців.

– Через два місяці після того, як Путін здійснив неспровокований і невиправданий напад на Україну, Київ все ще стоїть. Президент Зеленський і його демократично обраний уряд залишаються при владі. Ми й надалі підтримуватимемо українців у їхній боротьбі за захист рідної землі – написав він.

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21:02 - 24 квітня

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20:39 - 24 квітня

Окупаційні війська обстріляли Полтавщину. П’ять російських ракет вдарили по об’єктах інфраструктури в області. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

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19:49 - 24 квітня

На Великдень, 24 квітня, російські війська обстріляли Чугуїв Харківської області. У результаті ворожої атаки загинув 59-річний чоловік, ще троє дістали поранення, зокрема 11-річна дитина.

 

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19:14 - 24 квітня

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18:36 - 24 квітня

Росія знову зірвала евакуацію людей з Маріуполя. Повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

–  Росіяни не підтвердили режим припинення вогню. Ми вже не просимо, ми вимагаємо від ООН забезпечити режим припинення вогню і відкриття гуманітарного коридору і з Азовсталі, і з Маріуполя в цілому, – заявила вона в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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17:13 - 24 квітня

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен у Великдень побажав усім українцям швидкого встановлення миру.

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17:09 - 24 квітня

Це буде перемога України та стратегічна поразка Росії. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс у розмові із журналісткою BBC Софі Раворт.

— Те, що ми бачили від наших українських партнерів, – це не що інше, як перемога на полі бою. Зараз вони (українці, – Ред.) виграють битву за Україну. І це не дивно, бо що вони борються наполегливо та рішуче, – сказав Прайс.

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16:44 - 24 квітня

Українські морпіхи показали, гарну робота від розрахунку ПТРК Стугна-П. Російський танк Т-72 перетворили на металобрухт та продовжують “демілітаризовувати” російський рейх.

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