Сили оборони України завдали ударів по радіолокаційній станції, артилерійській позиції, місцях розташування операторів дронів та логістичних об’єктах російської армії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Які військові об’єкти РФ уразили Сили оборони

Під удар потрапила радіолокаційна станція в районі Трубчевська Брянської області Росії.

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Як зазначають у Силах оборони, систематичне ураження російських РЛС створює прогалини в радіолокаційному полі противника та послаблює його протиповітряну оборону. Це дає змогу українським військовим ефективніше застосовувати дрони як поблизу лінії бойового зіткнення, так і для ураження військових об’єктів у глибині російської території.

На Харківщині українські воїни вдарили по вогневій позиції російської артилерії та позиції розрахунків безпілотних літальних апаратів у районі Лимана Першого.

На Донеччині уражено склади боєприпасів поблизу населених пунктів Грінталь і Тернове. Крім того, під удар потрапив склад матеріально-технічних засобів у районі Пелагіївки.

Також українські військові уразили місця зосередження живої сили ворога у районах Свободного та Володимирівки на Донеччині, а також Набережного в Запорізькій області.

Результати ураження зазначених об’єктів уточнюються.

16–17 жовтня Сили оборони уразили залізничний міст через річку Унеча у Брянській області РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 699-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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