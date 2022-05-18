На Донеччині знімальна група ICTV потрапила під ворожі обстріли

Травень, 18 в 17:23

У Донецькій області знімальна група українського телеканалу ICTV, яка працювала над інформаційним сюжетом, потрапила під ворожі ракетні та артилерійські обстріли.

Російські війська цілодобово здійснюють ракетно-бомбові удари по містах і селищах у регіоні. Під обстріли армії РФ потрапили журналісти, які виконували свою роботу. Одна з ракет впала за декілька десятків метрів. На щастя, поранених немає.

Зараз дивляться

Українські захисники розповіли журналістам ICTV, що повітряні атаки – це наразі одна з найбільших загроз на передовій. Напередодні у Донецькій області загинуло щонайменше семеро мирних жителів та постраждало ще шестеро людей.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив, що найбільшу активність російські війська проявляють на півдні та у центрі області – від Великої Новосілки до Очеретиного.

В Авдіївці внаслідок нічного обстрілу фосфорними боєприпасами вщент вигоріла місцева школа, пошкоджено три будинки. Було дві спроби ворожого наступу, проте обидві відбили Збройні сили України.

Під обстріли потрапила Велика Новосілка та ще два села у громаді. Інформації про жертв та руйнування наразі немає. Попри небезпеку, у регіоні продовжують доставляти гуманітарну допомогу та евакуювати мирних жителів у безпечніші місця, наголосив глава Донецької ОВА.