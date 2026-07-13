За два дні українські підрозділи уразили енергоміст Кубань–Крим, 11 енергетичних об’єктів, а також п’ять елементів російської протиповітряної оборони на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді (Мадяр).

Операція Кримський рубильник off: що відомо

За словами Броуді, протягом двох днів підрозділи СБС провели операції Кримський рубильник off та ППОпад.

Зараз дивляться

У межах ударів було уражено дев’ять електричних підстанцій різної потужності, стратегічний пункт перетоку електроенергії енергомосту Кубань–Крим та інфраструктуру перекачувальної газової станції.

Окремо українські військові атакували п’ять елементів російської системи протиповітряної оборони. За даними командувача СБС, знищено пускову установку С-400 Тріумф, комплекси Тор-М2 і Панцир-С1, а також дві радіолокаційні станції Небо-У.

Які засоби ППО РФ знищили Сили безпілотних систем

За даними Роберта Броуді, серед уражених засобів російської ППО:

пускова установка ЗРК С-400 Тріумф у районі Керчі в окупованому Криму — удар завдав 9 батальйон Кайрос 414 окремої бригади СБС Птахи Мадяра;

ЗРК Тор-М2 у районі Валер’янівки Донецької області — уражений загоном 13 414 окремої бригади СБС Птахи Мадяра;

ЗРГК Панцир-С1 поблизу Осовин у Криму — уражений 9 батальйоном Кайрос;

РЛС Небо-У в районі Керчі — уражена 9 батальйоном Кайрос;

ще одна РЛС Небо-У у районі Мелек-Чесме в Криму — уражена 413 окремим полком СБС Рейд.

Які енергетичні об’єкти потрапили під удар

Командувач СБС також оприлюднив повний перелік атакованих енергетичних цілей:

стратегічний пункт перетоку електроенергії енергомосту Кубань–Крим у районі Глазівки в Криму — удар завдали 9 батальйон Кайрос та 1 окремий центр СБС;

підстанція 220 кВ Комиш-Бурун у Керчі — 1 окремий центр СБС;

підстанція 110 кВ Рубіжне в окупованій Луганській області — група БпС Фенікс;

підстанція 220 кВ Лисичанська у Сіверськодонецьку — група БпС Фенікс;

підстанція 110 кВ Ковильне в окупованому Криму — 1 окремий центр СБС;

підстанція 110 кВ Зимине в Криму — 1 окремий центр СБС;

підстанція 330 кВ Зоря у районі Афін у Криму — 9 батальйон Кайрос;

електропідстанція у районі Кременівки Донецької області — загін 13 414 окремої бригади СБС Птахи Мадяра;

електропідстанція у районі Зорі Донецької області — група БпС Фенікс;

електропідстанція у районі Черноземного Запорізької області — 20 окрема бригада СБС К-2;

інфраструктура перекачувальної газової станції у районі Житлівки Луганської області — 20 окрема бригада СБС К-2.

Загалом, за заявою Броуді, під час операції було уражено 16 цілей: 11 об’єктів енергетичної та газової інфраструктури і п’ять елементів російської ППО.

Раніше Служба безпеки України повідомила про масштабну нічну спецоперацію на території Росії та тимчасово окупованого Криму. За даними СБУ, безпілотники одночасно уразили понад 10 військових, логістичних і паливних об’єктів.

Серед цілей були два патрульні катери проєкту Мангуст у Чорному морі, ангари з військовою технікою на авіабазі Багерове в окупованому Криму, три радіолокаційні станції, а також автомобільні пороми Єйськ, Марія, Лаврентій і Панагія та резервуари комплексу перевантаження нафтопродуктів у порту Кавказ.

Крім того, під удар потрапив резервуарний парк нафтобази у Ставропольському краї РФ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.