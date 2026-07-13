Юлія Свириденко подала у відставку із посади прем’єр-міністра України.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Відставка Свириденко з посади прем’єра

– До Верховної Ради України надійшла заява про відставку прем’єр-міністра України Юлії Свириденко. Парламент розгляне це питання найближчим часом відповідно до встановленої процедури, – написав він у Facebook.

Стефанчук подякував Юлії Свириденко за роботу на чолі Кабінету міністрів “у надзвичайно складний для держави час, внесок у зміцнення економіки, підтримку людей і просування нашої країни на шляху до Євросоюзу”.

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– Бажаю успіхів у подальшій діяльності, – зазначив він.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував відставку Юлії Свириденко з посади прем’єр-міністерки.

За його словами, він запропонував Свириденко очолити новий значущий напрямок у відносинах з ключовим партнером.

Після зустрічі з президентом Свириденко заявила, що готова працювати заради посилення позицій України.

На її думку, потрібно подолати виклики, які стоять перед державою, та ухвалити зміни, необхідні для посилення роботи Кабінету міністрів та відносин з міжнародними партнерами.

Юлія Свириденко перебувала на посаді прем’єр-міністра України з 17 липня 2025 року.

Факти ICTV розповідали про те, хто така Юлія Свириденко, її біографію та важливі факти із життя.

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