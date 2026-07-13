До Інтегрованої коаліції з питань протиракетної оборони (Антибалістична коаліція), створення якої ініціювала Україна, офіційно долучилося дев’ять європейських країн.

Про це йдеться у декларації про створення коаліції.

Антибалістична коаліція: скільки держави залучилися

Окрім України документ підписали лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції та Великої Британії.

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У коаліції лідери визнали зростання балістичної загрози та “значення оборонного потенціалу для безпеки європейського континенту”.

Лідери оголосили про початок створення виключно оборонної коаліції з питань протиракетної оборони.

– Ми висловлюємо нашу підтримку її флагманського проєкту, який має працювати швидкими темпами з розвитку протиракетного потенціалу, – йдеться у декларації.

Перелічені вище країни стали членами-засновниками коаліції.

– Ми вважаємо, що захист Європи вимагає глобального рішення інтегрованої архітектури протиракетної оборони для стримування та подолання майбутніх ракетних загроз — розробленої завдяки колективним зусиллям, технологічній відкритості та довірливій промисловій співпраці. Вона доповнить існуючі системи протиракетної оборони, включаючи суверенні європейські рішення, які вже придбані або будуть придбані країнами-учасницями, – йдеться у декларації.

За інформацію джерела Європейської правди, одним із головних завдань нового об’єднання стане інтеграція європейської оборонно-промислової та технологічної бази, що займається виробництвом антибалістичних систем і ракет до них, з українською.

Це має стати основою для подальшого створення нового європейського продукту у сфері протиракетної оборони.

У першому засіданні антибалістичної коаліції 13 липня в Парижі взяли участь глави держав і урядів семи з десяти країн-засновниць:

Україна — Володимир Зеленський;

Франція — Еммануель Макрон;

Данія — Метте Фредеріксен;

Іспанія — Педро Санчес;

Швеція — Ульф Крістерссон;

Норвегія — Йонас Гар Стьоре;

Нідерланди — Роб Єттен.

Також до засідання долучилися троє керівників європейських інституцій: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Серед учасників були й представники провідних оборонних компаній: Fire Point — Ірина Терех, генеральна директорка та технічна директорка; Destinus — Олександр Данилюк, президент і голова правління; Diehl Defence — Уве Сланський, представник компанії; Eurosam — Анн Діас де Туеста, керуюча директорка; Hensoldt — Олівер Дьорре, генеральний директор; Kongsberg Defence & Aerospace — К’єтіль Рейтен Мира, президент; Leonardo — Коррадо Фалько, представник компанії; MBDA — Ерік Берранже, генеральний директор; Safran — Александр Зіглер, віцепрезидент і голова оборонного підрозділу; Saab — Мікаель Йоханссон, генеральний директор; SENER — Хосе Хуліан Ечеваррія, генеральний директор; Thalès — Ерве Дамманн, віцепрезидент; Weibel — Торбен Дір, віцепрезидент із продажів та вимірювальних приладів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув до Франції, де проведе низку міжнародних зустрічей, присвячених посиленню обороноздатності України.

Фото: Володимир Зеленський

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