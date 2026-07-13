Україна та дев’ять держав заснували антибалістичну коаліцію: що відомо
- Україна та ще дев'ять держав стали співзасновниками антибалістичної коаліції.
- До складу співзасновників увійшли Україна, Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди, Швеція та Данія.
- Одне з головних завдань коаліції — інтеграція європейської та української оборонно-промислової бази.
До Інтегрованої коаліції з питань протиракетної оборони (Антибалістична коаліція), створення якої ініціювала Україна, офіційно долучилося дев’ять європейських країн.
Про це йдеться у декларації про створення коаліції.
Антибалістична коаліція: скільки держави залучилися
Окрім України документ підписали лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції та Великої Британії.
У коаліції лідери визнали зростання балістичної загрози та “значення оборонного потенціалу для безпеки європейського континенту”.
Лідери оголосили про початок створення виключно оборонної коаліції з питань протиракетної оборони.
– Ми висловлюємо нашу підтримку її флагманського проєкту, який має працювати швидкими темпами з розвитку протиракетного потенціалу, – йдеться у декларації.
Перелічені вище країни стали членами-засновниками коаліції.
– Ми вважаємо, що захист Європи вимагає глобального рішення інтегрованої архітектури протиракетної оборони для стримування та подолання майбутніх ракетних загроз — розробленої завдяки колективним зусиллям, технологічній відкритості та довірливій промисловій співпраці. Вона доповнить існуючі системи протиракетної оборони, включаючи суверенні європейські рішення, які вже придбані або будуть придбані країнами-учасницями, – йдеться у декларації.
За інформацію джерела Європейської правди, одним із головних завдань нового об’єднання стане інтеграція європейської оборонно-промислової та технологічної бази, що займається виробництвом антибалістичних систем і ракет до них, з українською.
Це має стати основою для подальшого створення нового європейського продукту у сфері протиракетної оборони.
У першому засіданні антибалістичної коаліції 13 липня в Парижі взяли участь глави держав і урядів семи з десяти країн-засновниць:
- Україна — Володимир Зеленський;
- Франція — Еммануель Макрон;
- Данія — Метте Фредеріксен;
- Іспанія — Педро Санчес;
- Швеція — Ульф Крістерссон;
- Норвегія — Йонас Гар Стьоре;
- Нідерланди — Роб Єттен.
Також до засідання долучилися троє керівників європейських інституцій: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
Серед учасників були й представники провідних оборонних компаній: Fire Point — Ірина Терех, генеральна директорка та технічна директорка; Destinus — Олександр Данилюк, президент і голова правління; Diehl Defence — Уве Сланський, представник компанії; Eurosam — Анн Діас де Туеста, керуюча директорка; Hensoldt — Олівер Дьорре, генеральний директор; Kongsberg Defence & Aerospace — К’єтіль Рейтен Мира, президент; Leonardo — Коррадо Фалько, представник компанії; MBDA — Ерік Берранже, генеральний директор; Safran — Александр Зіглер, віцепрезидент і голова оборонного підрозділу; Saab — Мікаель Йоханссон, генеральний директор; SENER — Хосе Хуліан Ечеваррія, генеральний директор; Thalès — Ерве Дамманн, віцепрезидент; Weibel — Торбен Дір, віцепрезидент із продажів та вимірювальних приладів.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув до Франції, де проведе низку міжнародних зустрічей, присвячених посиленню обороноздатності України.
Фото: Володимир Зеленський