Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував відео удару російських військових по дитячій лікарні.

На відео видно, як снаряд потрапив до одного з автомобілів швидкої допомоги, що призвело до його спалаху.

– Учорашній удар по секретному медичному об’єкту – дитяча лікарня, – підписав відеозапис Кім у вівторок, 5 квітня, у себе у Telegram.

Також він запостив фото дитячої іграшки-робота, біля якої залишилася вирва від снаряда, що прилетів.

– А тут цілилися у суперсучасного робота на території лікарні, – прокоментував Віталій Кім.

Нагадаємо, у понеділок, 4 квітня Росія обстрілювала Миколаївську область.