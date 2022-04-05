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Кім опублікував відео удару РФ по дитячій лікарні на Миколаївщині

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Кім опублікував відео удару РФ по дитячій лікарні на Миколаївщині

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував відео удару російських військових по дитячій лікарні.

На відео видно, як снаряд потрапив до одного з автомобілів швидкої допомоги, що призвело до його спалаху.

– Учорашній удар по секретному медичному об’єкту – дитяча лікарня, – підписав відеозапис Кім у вівторок, 5 квітня, у себе у Telegram.

Також він запостив фото дитячої іграшки-робота, біля якої залишилася вирва від снаряда, що прилетів.

– А тут цілилися у суперсучасного робота на території лікарні, – прокоментував Віталій Кім.

Нагадаємо, у понеділок, 4 квітня Росія обстрілювала Миколаївську область.

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