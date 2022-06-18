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Наче кадри з апокаліпсису: у Шанхаї сталася пожежа на нафтохімічному заводі

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Наче кадри з апокаліпсису: у Шанхаї сталася пожежа на нафтохімічному заводі

У китайському місті Шанхай сталася пожежа на одному з найбільших нафтопереробних і нафтохімічних заводів Китаю Sinopec.

Видання South China Morning Post повідомляє, що вогонь спалахнув близько 4 ранку. Його намагалися прриборкати протягом пяти годин.

Кадри, які публікувати очевидці, нагадували апокаліпсис – все небо було було у вогні.

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Представник Sinopec повідомив ЗМІ, що внаслідок масштабної пожежі одна людина загинула, ще один працівник компанії постраждав.

Також у Sinopec наголосили, що поки жодної загрози екології немає. Забруднення води чи ґрунту у районах, розташованих поруч із заводом, не виявлено.

До слова, Sinopec Shanghai має потужності з переробки 16 млн тонн сирої нафти на рік та 700 тис. тонн етилену.

Джерело: South China Morning Post

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