Українська акторка Наталка Денисенко показала перші фотографії зі свого весілля із підприємцем та моделлю Юрієм Ярошенком.

Денисенко показала своє весілля

– Сімʼя Ярошенко 8.8.8. Святкування весілля розтягнулося на три дні, але цей день святкування – це було щось неймовірне. Дякуємо всім, хто розділив з нами це свято, – поділилася акторка.

На фотографіях, якими пара поділилася, можна побачити молодят. Наталка позує у білій весільній сукні, а Юрій вбраний у чорний костюм. Закохані виглядають дуже щасливими.

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У коментарях шанувальники почали вітати відому пару із одруженням:

Боже, які ви гарні, які щасливі! Вітаю вас, щоб все життя за руку разом. І з такими посмішками, і з такими сльозами – тільки від щастя..

Ну, кайф! Щастя.

Хочу ще порцію того торту! Повторіть весілля.

Наталочка і Юрчик, дякую вам за таке тепле, чуттєве і незабутнє свято, за ці емоції та спогади! Най ваше кохання з роками лише міцнішає, а пристрасть не згасає! Люблю.

Ваше кохання прекрасне. Такий чудовий був день! Будьте щасливі, – побажали молодятам у коментарях.

26 червня акторка Наталка Денисенко та модель Юрій Ярошенко оголосили про заручини.

8 серпня пара офіційно побралася. Наталка показала першу світлину з весільної церемонії та поділилася, що взяла прізвище чоловіка – Ярошенко.

Артистка вийшла заміж вдруге. У неї є син від попереднього шлюбу з Андрієм Федінчиком.

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