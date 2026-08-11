Щасливі молодята: Наталка Денисенко показала перші фото з весілля
- Українська акторка Наталка Денисенко показала перші фото з триденного святкування весілля з підприємцем і моделлю Юрієм Ярошенком, що відбулося 8 серпня.
- На ніжних світлинах щасливі молодята позують у класичних вбраннях, збираючи сотні теплих привітань та побажань від шанувальників у коментарях.
Українська акторка Наталка Денисенко показала перші фотографії зі свого весілля із підприємцем та моделлю Юрієм Ярошенком.
Денисенко показала своє весілля
– Сімʼя Ярошенко 8.8.8. Святкування весілля розтягнулося на три дні, але цей день святкування – це було щось неймовірне. Дякуємо всім, хто розділив з нами це свято, – поділилася акторка.
На фотографіях, якими пара поділилася, можна побачити молодят. Наталка позує у білій весільній сукні, а Юрій вбраний у чорний костюм. Закохані виглядають дуже щасливими.
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У коментарях шанувальники почали вітати відому пару із одруженням:
- Боже, які ви гарні, які щасливі! Вітаю вас, щоб все життя за руку разом. І з такими посмішками, і з такими сльозами – тільки від щастя..
- Ну, кайф! Щастя.
- Хочу ще порцію того торту! Повторіть весілля.
- Наталочка і Юрчик, дякую вам за таке тепле, чуттєве і незабутнє свято, за ці емоції та спогади! Най ваше кохання з роками лише міцнішає, а пристрасть не згасає! Люблю.
- Ваше кохання прекрасне. Такий чудовий був день! Будьте щасливі, – побажали молодятам у коментарях.
26 червня акторка Наталка Денисенко та модель Юрій Ярошенко оголосили про заручини.
8 серпня пара офіційно побралася. Наталка показала першу світлину з весільної церемонії та поділилася, що взяла прізвище чоловіка – Ярошенко.
Артистка вийшла заміж вдруге. У неї є син від попереднього шлюбу з Андрієм Федінчиком.