Червень, 23 в 9:25

На Хмельниччині чутно вибухи. Про це повідомляють ЗМІ. О 8:52 в області оголосили повітряну тривогу.

Офіційної інформації про вибухи у Хмельницькій області поки що немає.

Водночас міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що у самому місті вибухів не було.

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Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 120 днів. За інформацією Генштабу ЗСУ, на Слов’янському напрямку російські окупанти основні зусилля зосереджують на покращенні тактичного положення.

Ворог намагається створити умови, щоб відновити наступ на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Для посилення угрупування військ у районі міста Ізюм загарбники перемістили до двох танкових підрозділів. Окупанти планують застосувати важкі вогнеметні системи на Слов’янському напрямку.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтес з карти бойових дій в Україні.