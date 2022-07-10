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Факти / Надзвичайні події

РФ обстріляла 5-поверхівку у Часовому Яру: є загиблі, понад 30 людей під завалами

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
РФ обстріляла 5-поверхівку у Часовому Яру: є загиблі, понад 30 людей під завалами
Фото: ДСНС

Російська армія з реактивних систем Ураган обстріляла п’ятиповерхівку у місті Часів Яр на Донеччині.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, у будинку повністю знищено два під’їзди, на місці працюють рятувальники.

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Кириленко повідомив, що наразі відомо про шістьох загиблих та п’ятьох поранених, яких вдалося дістати з-під завалів. Ще щонайменше 30 людей залишаються заблокованими під уламками будинку.

– За словами місцевих мешканців, там щонайменше 34 людини, у тому числі 9-річна дитина. Наразі рятувальники зуміли встановити контакт із двома людьми, що опинилися під руїнами, – розповів Павло Кириленко.

Рятувальна операція триває.

Часів Яр Часів Яр Часів Яр Часів Яр

9 липня окупанти вдарили по центру житлової забудови мікрорайону Інгулець у Кривому Розі цілою касетою ракет з Ураганів.

Крім того, ворог накрив Градами селище Червоногригорівка Дніпропетровської області.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 137-ту добу.

Фото: ДСНС

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