Липень, 10 в 9:37

Українські захисники завдали ударів по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів противника в районі Чорнобаївки. На двох напрямках вороги зосередили зусилля на недопущенні просування ЗСУ.

Карта бойових дій в Україні на 10.07.2022

На Сіверському напрямку противник обстріляв райони поблизу Бачівська, Миропілля, Володимирівки, Вовківки і Волфиного (Сумська область). Неподалік двох останніх завдав ще й авіаударів.

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Росіяни зосередили зусилля на недопущенні просування ЗСУ на Харківському напрямку. Також вони обстріляли райони населених пунктів Харків, Руські Тишки, Питомник, Коробочкине, Іванівка, Дементіївка, Соснівка, Рубіжне та Слатине. Поблизу Верхнього Салтова завдав авіаудару. З території Бєлгородської області окупанти завдали ракетного удару по Харкову крилатою ракетою Іскандер.

На Слов’янському напрямку ворог вів розвідку боєм в районі Долини, однак успіху не мав. Зі ствольної та реактивної артилерії обстрілював райони Долини, Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки, Андріївки, Вірнопілля, Великої Комишувахи, Краснопілля та Нової Дмитрівки.

ЗСУ помітили переміщення окремих ворожих підрозділів в район Білогорівки на Краматорському напрямку. Противник обстрілював населені пункти Сіверськ, Переїзне, Григорівка, Верхньокам’янське та Білогорівка. Завдав авіаударів неподалік Слов’янська, Сіверська і Серебрянки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, з метою сковування, противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Опитне, Авдіївка, Мар’їнка, Павлівка, Вугледар, Золота Нива, Комар, Гуляйполе, Оріхів, Малі Щербаки та Полтавка. Завдав авіаційних ударів в районах Кам’янки, Малих Щербаків та Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку ворог обстріляв зі ствольної артилерії райони Лозового, Посад Покровського, Українки, Партизанського, Любомирівки, Кобзарців та Широкого. Там він також зосередив зусилля на недопущенні просування українських захисників.

Крім того, напоготові до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує до трьох носіїв високоточної зброї.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 137-ту добу.

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Фото: ISW, Генштаб ЗСУ