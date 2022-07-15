Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

У Дніпропетровській області біля Нікополя пролунали вибухи

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Дніпропетровській області біля Нікополя пролунали вибухи
Фото: ДСНС

У Дніпропетровській області біля міста Нікополь пролунали вибухи під час повітряної тривоги у Нікопольському районі.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко підтвердив, що біля Нікополя зафіксували “прильоти”. Він закликав місцевих жителів залишатися вдома та не повідомляти подробиці.

Зараз дивляться

Наразі повітряна тривога лунає у Луганській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській областях та у Києві.

Читайте
На Херсонщині лунають вибухи біля російської бази у Раденську

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка