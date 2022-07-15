У Дніпропетровській області біля Нікополя пролунали вибухи
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Фото: ДСНС
У Дніпропетровській області біля міста Нікополь пролунали вибухи під час повітряної тривоги у Нікопольському районі.
Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко підтвердив, що біля Нікополя зафіксували “прильоти”. Він закликав місцевих жителів залишатися вдома та не повідомляти подробиці.
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Наразі повітряна тривога лунає у Луганській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській областях та у Києві.