Липень, 14 в 7:10

Українські військові протягом минулої доби вдарили по двох пунктах управління військ РФ та посадковому майданчику в Новій Каховці Херсонській області.

Відео вибухів оприлюднив Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Зараз дивляться

Нині ЗСУ уточнюють остаточні втрати ворога.

Однак уже зараз відомо, що армія РФ 13 липня лише на Півдні України втратила:

13 солдатів,

шість одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Нагадаємо, що вибухи в Херсонській області тривали й напередодні.

За словами радника голови ОВА Сергія Хланя, день там починався і завершувався Новою Каховкою.

Спочатку в Таврійську Каховського району були знищені база радіолокаційних систем та пересувний командний пункт росіян. А завершилося все “салютом” у Новій Каховці.

На переконання Сергія Хланя, регулярні вибухи на окупованих територіях вже стають “новим почерком ЗСУ”, які працюють із точним західним озброєнням.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 141-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь