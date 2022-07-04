Липень, 03 в 22:10

У Москві горить одна з будівель багатофункціонального житлового комплексу Capital Towers, який складається з трьох веж висотою 295 метрів.

Комплекс розташований поблизу з діловим центром Москва-Сіті. Всі три вежі мають власні назви: River Tower, City Tower та Park Tower. Проте зараз невідомо, в якій саме розпочалась пожежа.

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Будівництво житлового комплексу Capital Towers з трьох хмарочосів почалося у 2017 році та має завершитися у 2022 році. У кожній будівлі розташовано від 66 до 70 поверхів. Об’єкт ще перебуває на стадії будівництва, тому зараз у вежах ніхто не проживає.