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Факты / Происшествия

Не объявляли воздушную тревогу: в Николаеве раздались взрывы

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
рятувальники
Фото: Depositphotos

В Николаеве прогремело несколько взрывов, однако воздушную тревогу на территории области перед ними не объявляли.

Обновлено в 14.31. На территории Николаевской области после взрывов была объявлена воздушная тревога, в частности в Первомайском и Вознесенском районах.

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Обновлено в 14.25. В Вооруженных силах Украины подтвердили, что на территории города прогремел ряд взрывов. Местных жителей призвали перейти в укрытия.

По состоянию на 14.25 сигнал опасности раздавался только в Луганской области.

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