Не объявляли воздушную тревогу: в Николаеве раздались взрывы
Требует проверки
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В Николаеве прогремело несколько взрывов, однако воздушную тревогу на территории области перед ними не объявляли.
Обновлено в 14.31. На территории Николаевской области после взрывов была объявлена воздушная тревога, в частности в Первомайском и Вознесенском районах.
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Обновлено в 14.25. В Вооруженных силах Украины подтвердили, что на территории города прогремел ряд взрывов. Местных жителей призвали перейти в укрытия.
По состоянию на 14.25 сигнал опасности раздавался только в Луганской области.