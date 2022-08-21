Серпень, 21 в 18:02

На території Кримського півострова в Євпаторії пролунала серія потужних вибухів, повідомляють місцеві жителі.

У Telegram-каналі Збройні сили України. Війна з окупантами підтвердили, що в курортному місті на західному узбережжі Криму прогриміли вибухи. Попередньо спрацювала протиповітряна оборона російської армії.

– Євпаторія, Крим. Чутно вибухи. Кацапи пишуть, що знову спрацювала ППО. Що ж це коїться, – йдеться у повідомленні.

Станом на 18:02, повітряна тривога по Україні лунає лише у Луганській області безперервно з 4 квітня о 19:45.

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