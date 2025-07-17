Мегаугода про продаж зброї наразі обговорюється між Україною та США – Зеленський

Україна та США перебувають на стадії обговорення угоди щодо закупівлю американської зброї в обмін на продаж українських дронів.

Зеленський і Трамп обговорюють угоду про продаж зброї

Президенти України Володимир Зеленський і голова США Дональд Трамп обговорюють угоду, яка передбачає купівлю американської зброї в обмін на продаж українських дронів, про що розповів сам голова нашої держави в інтервʼю The New York Post.

Зеленський зазначив, що його остання розмова з Трампом стосувалась угоди, за якою США і Україна підтримуватимуть один одного у галузі авіаційної техніки.

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Натомість Київ отримає змогу купити деяку американську зброю, проте деталі цієї домовленості наразі не зрозумілі.

– Американський народ потребує цієї технології (дронів, – Ред.), і ви повинні мати її у своєму арсеналі. Я думаю, що це справді мегаугода, виграш для обох сторін, як то кажуть, – додав він.

Зеленський додав, що Україна готова поділитись досвідом у сфері безпілотних літальних технологій “з Америкою та іншими європейськими партнерами”, згадавши Данію, Норвегію та Німеччину.

Нагадаємо, 14 липня президент США оголосив про угоду між його країною та НАТО, згідно якої поставки американської зброї в Україну будуть оплачувати європейські союзники. Проте деякі країни НАТО вирішили не брати участь в ініціативі голови Штатів.

16 липня Трамп підтвердив початок постачання ракет Patriot для України.

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