Жовтень, 09 в 12:58

У п’ятницю, 7 жовтня, близько 08:00 російський літак обстріляв колону цивільних авто на Херсонщині. Люди стояли в черзі на понтонну переправу на лівий берег річки Дніпро біля Дар’ївського мосту.

Попри те, що подія відбулася два дні тому, повідомили про неї сьогодні, у неділю.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, за фактом воєнного злочину поліція відкрила кримінальне провадження про порушення військовими РФ законів та звичаїв війни.

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Речник поліції Херсонської області Андрій Кований розповів, що люди, які стояли у черзі, почули звук літака і бачили, як той випускав снаряди у колону.

– Зі слів очевидців, люди почули звук літака в повітрі та побачили, як він під час розвороту зробив пуск снарядів. Внаслідок обстрілу невстановлені снаряди, ймовірно ракети, влучили у мікроавтобус, де загинуло щонайменше п’ятеро людей та п’ятеро зазнали поранень, – розповів Андрій Кований.

Наразі документується уся інформація про воєнний злочин РФ, а також встановлюється остаточна кількість загиблих та постраждалих людей, пошкодження цивільної інфраструктури та транспортних засобів.

Нагадаємо, що 30 вересня РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю. Кілька ракет влучило по колоні цивільних автівок, які були в черзі на виїзд до тимчасово окупованої території.

Внаслідок обстрілу загинула 31 людина, серед яких 2 дітей, близько 100 поранено.

Джерело: Дмитро Лубінець, Суспільне