Октябрь, 09 в 12:58

В пятницу, 7 октября, около 08:00 российский самолет обстрелял колонну гражданских автомобилей в Херсонской области. Люди стояли в очереди на понтонную переправу на левый берег реки Днепр у Дарьевского моста.

Несмотря на то, что событие произошло два дня назад, сообщили о нем сегодня, в воскресенье.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, по факту военного преступления полиция открыла уголовное производство о нарушении военными РФ законов и обычаев войны.

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Спикер полиции Херсонской области Андрей Кованый рассказал, что стоящие в очереди люди услышали звук самолета и видели, как тот выпускал снаряды в колонну.

– По словам очевидцев, люди услышали звук самолета в воздухе и увидели, как он при развороте произвел пуск снарядов. В результате обстрела неустановленные снаряды, вероятно ракеты, попали в микроавтобус, где погибли по меньшей мере пять человек и пятеро получили ранения, — рассказал Андрей Кованый.

В настоящее время документируется вся информация о военном преступлении РФ, а также устанавливается окончательное количество погибших и пострадавших, повреждение гражданской инфраструктуры и транспортных средств.

Напомним, что 30 сентября РФ нанесла ракетный удар по Запорожью. Несколько ракет попало по колонне гражданских автомобилей, которые стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию.

В результате обстрела погиб 31 человек, среди которых 2 детей, около 100 получили ранения.

Источник: Дмитрий Лубинец, Суспільне