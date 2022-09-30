Понівечені машини та карети швидкої: відео обстріляної автоколони в Запоріжжі
Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко оприлюднив перше відео з місця ранкового обстрілу колони з цивільними в Запоріжжі.
На кадрах видно понівечені автівки та карети швидкої.
– Навколо лише цивільні авто, в яких і загинула частина людей.
Тут зовсім немає військової техніки, – прокоментував оприлюднене відео Кирило Тимошенко.
Нагадаємо, що вранці 30 вересня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.
За попередньою інформацією, окупанти випустили 16 ракет із ЗРК С-300.
Станом на цю годину відомо про 23 загиблих та 28 поранених.
Чотири ракети поцілили в район авторинку, а також по колоні машин із цивільними на в’їзді/виїзді з окупованої території.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 219-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Кирило Тимошенко